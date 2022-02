Eigentlich soll das ein schönes Fest werden. Im April steht die Hochzeit an, auf die die Promiwelt wartet: Brooklyn Beckham (22) heiratet seine Nicola Peltz (27)! Der Sohn von Victoria Beckham (47) hat dabei auch die einstige Spice Girls-Band-Kollegin seiner Mutter eingeladen: Mel B. (46)! Doch der Tag könnte für sie auch überschattet werden: Die Sängerin hat Angst, von ihrem Ex-Mann belagert zu werden.

Mel war zehn Jahre mit Stephen Belafonte (46) verheiratet, doch sie gab an, während dieser Zeit sowohl körperlich als auch psychisch missbraucht worden zu sein. Er dementiert das vehement und macht ihr nun das Leben schwer, wie ein Geschäftspartner von Mel gegenüber Mirror verriet: "Auf ihren letzten Reisen ist sie oft in den USA gelandet, nur um von Stephens Gerichtsvollziehern aufgespürt zu werden, die ihr Gerichtspapiere überreichen." Nun hat Mel Angst davor, dass sie auch bei der Hochzeit von Brooklyn und Nicola wieder von ihm belästigt wird.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. "Er kann sie einfach nicht in Ruhe lassen. Sie war das tapfere Gesicht, das die Opfer häuslicher Gewalt unterstützt hat, und er ist wütend darüber", erklärte der Insider weiter. Deshalb will er sie nun immer wieder in Gerichtsprozesse verwickeln, um sie fertigzumachen.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Getty Images Melanie Brown und Stephen Belafonte, 2014

Getty Images Mel B, Sängerin

