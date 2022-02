Andrew Garfield (38) teilt sein Liebesglück mit der ganzen Welt. Eigentlich hält der Schauspieler sein Privatleben ganz streng aus der Öffentlichkeit heraus. Vor allem um sein Liebesleben macht der Spider-Man-Darsteller in der Regel ein großes Geheimnis. In der Vergangenheit zeigte sich der gebürtige Kanadier aber immer wieder vertraut mit dem Model Alyssa Miller (32). Ein Insider verriet sogar, dass die beiden mehr als Freunde sind. Und tatsächlich: Jetzt feierten sie ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich.

Bei den Screen Actors Guild Awards in Santa Monica tauchte der 38-Jährige in Begleitung der hübschen Brünetten auf. Arm in Arm posierten die beiden vor der Kamera und warfen sich dabei innige Blicke zu. Auf den Bildern, die People vorliegen, ist zu sehen: Auch ihre Outfits hatten Andrew und seine Liebste perfekt aufeinander abgestimmt. Der Marvel-Star, der für seine Rolle im Film "Tick, Tick... Boom!" nominiert war, trug einen dunklen Anzug mit Streifen – und auch das Bikini-Model setzte auf einen Zweiteiler. Da sie unter ihrem schwarzen Blazer ein weit ausgeschnittenes Oberteil trug, sorgte sie mit ihrem Mega-Dekolleté für einen echten Hingucker.

Viel mehr Details rund um die Beziehung der beiden sind bis dato nicht bekannt. Ein Insider betonte zuletzt allerdings gegenüber E! News: "Die beiden sind glücklich, dass sie einander haben und verstecken ihre Liebe nicht."

ZapatA / MEGA Alyssa Miller und Andrew Garfield im November 2021 in New York

Getty Images Schauspieler Andrew Garfield bei den SAG Awards 2022

Getty Images Model Alyssa Miller

