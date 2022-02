Ob es bei Hulk Hogan (68) dieses Mal mit der Liebe klappt? Am 14. Dezember 2010 trat der Sportler zum zweiten Mal vor den Traualtar. Nachdem seine erste Ehe mit Linda Claridge zwei Jahre zuvor in die Brüche gegangen war, versuchte er sein Glück mit Jennifer McDaniels. Doch augenscheinlich fand der Wrestler auch in der blonden Beauty nicht die große Liebe. Jetzt verriet Hulk nämlich, dass er schon vergangenes Jahr im Herbst die Scheidung eingereicht habe und frisch verliebt sei.

Diese Neuigkeiten teilte der 68-Jährige nun auf seinem Twitter-Account seinen Fans mit. "Nur fürs Protokoll, die Facebook- und Instagram-Posts sind von mir und meiner Freundin Sky", begann Hulk zu erzählen. Er sei bereit seit einiger Zeit offiziell von Jennifer geschieden. "Sorry, ich dachte, jeder wüsste es schon", versicherte der "Rocky III"-Darsteller im Anschluss. Einigen Gerichtsdokumenten zufolge, die TMZ vorliegen, trennte sich die WWE-Legende bereits im vergangenen Oktober von seiner zweiten Ehefrau. Mittlerweile sei die Scheidung auch endgültig durch.

Bereits seit einigen Wochen seien bei der Boulevardzeitschrift zahlreiche Tipps über eine neue Liebe des Schauspielers eingegangen. Hulk und seine weibliche Begleitung wurden mehrfach zusammen in Clearwater in Florida gesehen. Dort genoss das Paar die Zeit zu zweit, beispielsweise beim Karaoke singen.

Hulk Hogan mit seiner neuen Freundin Sky

Hulk Hogan im Februar 2022

Hulk Hogan, Wrestler

