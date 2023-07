Fetter Klunker: Hulk Hogans Verlobte zeigt ihren Diamantring

Für dieses Schmuckstück hat Hulk Hogan (69) sicher tief in die Tasche gegriffen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Wrestling-Star sich zum dritten Mal verlobt hat. Die Frage aller Fragen soll der WWE-Champion seiner Liebsten Skye Daily vergangene Woche an ihrem Geburtstag gestellt haben. Den Verlobungsring hielt die Blondine bislang unter Verschluss. Doch jetzt zeigt sich Skye erstmals mit dem funkelnden Accessoire in der Öffentlichkeit!

Auf Bildern, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie der 69-Jährige gemeinsam mit seiner Verlobten ein Restaurant in Clearwater besucht. Freudestrahlend lächelt das Paar auf den Aufnahmen der Paparazzi in die Kamera. Zudem gelingt es den Fotografen, Skyes Verlobungsring abzulichten: Anlässlich ihrer Verlobung bekam die Blondine einen fetten Klunker mit einem großen Diamanten.

Wann die Hochzeitsglocken läuten, ist bislang noch nicht bekannt. Für Hulk wird es jedoch das dritte Mal sein, dass er den Bund der Ehe eingeht. Von 1983 bis 2009 war der Sportler mit Linda Hogan (63) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. 2010 ging er eine elfjährige Ehe mit Jennifer McDaniel ein.

Anzeige

Instagram / hulkhogan Hulk Hogan mit seiner Partnerin Sky

Anzeige

Instagram / skygirlie Skye Daily und Hulk Hogan

Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, Ex-Profi-Wrestler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de