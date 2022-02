Von wegen Figur-Probleme! Alex Mariah Peter muss ihre sexy Kurven wahrlich nicht verstecken. Erst vor wenigen Monaten beichtete die Siegerin der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel, dass sie insgesamt etwa 20 Kilogramm zugenommen hat. Den unliebsamen Pfunden sagte das Model im Oktober 2021 dann aber den Kampf an. Unabhängig davon, dass Außenstehenden die Gewichtsschwankung nicht einmal aufgefallen war, war es Alex' Wunsch, sich wieder wohler mit sich zu fühlen – auf neuen Fotos scheint genau das der Fall zu sein.

Zuletzt präsentierte sich die Influencerin das ein oder andere Mal im Bikini und zeigte ihren Fans ihre Traumfigur. So nun auch in einem neuen Posting, bei dem Alex den Fokus allerdings auf ihr Gesicht und ihr Dekolleté legt. Im knappen Bikini-Oberteil rekelt sie sich in der Sonne. Dafür erhält sie von ihren Followern sofort eine Menge Zuspruch. "Du bist echt so schön, Alex", meint ein Fan.

Tatsächlich investiert die Kölnerin gerade aber auch ziemlich viel Arbeit in ihren Body. Sie bringt sich regelmäßig mit schweißtreibenden Sporteinheiten an ihre Grenzen. Vor Kurzem musste sich Alex nach einem ihrer Work-outs sogar übergeben.

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021

Anzeige

Getty Images Alex Mariah Peter im November 2021 in Budapest

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de