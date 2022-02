Alex Mariah Peter kriegt das Kotzen! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2021 ging letztes Jahr mit einem überraschenden Bodyupdate an die Öffentlichkeit. Das Model legte nach seinem Sieg in der Show von Heidi Klum (48) 20 Kilogramm zu. Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen, denn die Laufstegschönheit trainiert offenbar wieder regelmäßig im Fitnessstudio. Doch jetzt hat Alex beim Sport wohl etwas übertrieben: Sie musste sich sogar übergeben!

Auf Instagram kündigte die Laufstegschönheit an, mit einer Freundin einen Sportkurs zu machen. "Ein Kurs, der einem verspricht, durch HIIT bis 1000 Kalorien in der Stunde zu verbrennen", kündigte die Beauty an. HIIT – das ist hochintensives Intervall-Training, bei dem sich sehr anstrengende Trainingszeiten mit Erholungspausen schnell abwechseln. Doch Alex hat den Sportkurs offenbar unterschätzt. Fix und fertig hockte die Kölnerin auf dem Boden und gab zu: "Ich für meinen Teil musste kotzen gehen."

Doch damit nicht genug: Danach ging es für Alex noch aufs Laufband. "Das Sprinten hat auch noch meine Verdauung angeregt", berichtete die Brünette von ihren körperlichen Leiden durch den Sport und zog ein Fazit: "Eine von uns hat am Ende gelächelt und es war nicht ich." Doch nur kurze Zeit später waren die Schmerzen offenbar wieder vergessen. "Ganz vielleicht muss ich zugeben, dass ich mich trotz Qualen gut fühle und es vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht hat", war Alex wieder guter Dinge.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter nach dem Sport

Getty Images Alex Mariah Peter bei den MTV EMAs im November 2021

