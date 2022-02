Robyn Alice Brown (43) ist in großer Trauer. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kody Brown (53) wurde die fünffache Mutter durch die Serie Sister Wives bekannt. In der TV-Show war gelegentlich auch ihr Stiefvater Paul Howard Sullivan zu sehen. Doch wie nun bekannt wurde, ist Paul am 22. Februar im Alter von 80 Jahren verstorben. In einem Nachruf bringen Robyn und ihre Familie ihre Trauer zum Ausdruck.

"Er war ein liebevoller Ehemann und Vater, der das Leben und den Tod nach seinen eigenen Bedingungen und seinem persönlichen Ehrenkodex lebte", ist in der Todesanzeige auf der Website des Bestattungsinstituts Hughes zu lesen. "Paul war bekannt für seine herausragenden Prinzipien, seine Integrität und dafür, dass er anderen half, wenn es nötig war [...]. Paul lebte, liebte und wollte für diese unglaublichen Eigenschaften bekannt sein", teilte die Familie zudem mit.

In der Sendung "Sister Wives" verriet Robyn einige Male, dass Paul für sie wie ein Vater sei, auch wenn er nur ihr Stiefvater ist. Bisher hat die Reality-TV-Darstellerin sich – neben dem Nachruf der Familie – nicht zu seinem Tod geäußert. Die Beerdigung des 80-Jährigen soll noch heute in Utah stattfinden.

