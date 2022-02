Olivia Wilde (37) und Harry Styles (28) genießen offenbar ihre Zeit als Paar! Seit Beginn des Jahres 2021 sollen die Schauspielerin und der Musiker zusammen sein. Angeblich kamen sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem Film "Don't Worry Darling" näher. Offiziell bestätigten die beiden ihr Liebesglück zwar bis heute nicht, doch immer wieder werden sie beim Turteln abgelichtet – so auch jetzt: Olivia und Harry waren gemeinsam essen!

Dem Instagram-Account deuxmoi wurde nun eine Aufnahme zugeschickt, die den "Watermelon Sugar"-Interpreten zusammen mit der 37-Jährigen zeigt. Laut dem Insider sollen die beiden im Promi-Restaurant LPM in London diniert haben. Doch offenbar war das Paar dabei nicht alleine: In dem Video ist deutlich zu erkennen, dass Olivia und Harry mit weiteren Freunden gemeinsam am Tisch sitzen.

Auch wenn die zwei Turteltauben ihre Beziehung eigentlich stets aus der Öffentlichkeit heraushalten, scheint es klar zu sein, dass sie sehr glücklich miteinander sind. "Für Harry ist es das Ernsthafteste, was er jemals mit jemandem gehabt hat", plauderte eine Quelle vor wenigen Tagen gegenüber The Sun aus.

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de