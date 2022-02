Ben Affleck (49) ließ die SAG-Awards aus einem guten Grund sausen! Anfang der Woche wurden zum 28. Mal die Screen Actors Guild Awards in Santa Monica verliehen. Zu den Nominierten zählten in diesem Jahr beispielsweise Will Smith (53), Olivia Colman (48) oder Cate Blanchett (52). Auch der "Justice League"-Darsteller war an diesem Abend als bester Nebendarsteller nominiert. Doch obwohl Ben bei den SAG-Awards einen Preis hätte gewinnen können, erschien er nicht.

Wie Entertainment Tonight berichtete, hatte Ben einen viel wichtigeren Termin. So entschied sich der 49-Jährige dafür, nicht an der Preisverleihung teilzunehmen, damit er den Abend mit seinem zehnjährigen Sohn Samuel und seiner Familie verbringen konnte. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (49) und den anderen beiden Kindern Violet und Seraphina feierten sie den Geburtstag des Promi-Sprosses.

Vergangenes Jahr brachte der Schauspieler bereits zum Ausdruck, wie wichtig ihm seine Kinder und seine Familie seien. Besonders nach seiner Alkoholsucht habe er seinen Nachwuchs zu schätzen gelernt. So erzählte er in einem Interview, dass ihn seine drei Kinder einfach nur mit Liebe und Glück erfüllen würden. "Mein Leben ist einfach so viel besser und ich bin glücklicher, je mehr ich mit meinen Kindern zusammen bin", schwärmte er.

ENEWS/MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem Sohn Samuel im Februar 2020

MEGA Ben Affleck mit seinen beiden Kindern Violet und Samuel im August 2021

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

