Sie sind sein ganzer Stolz! Ben Affleck (49) ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch liebender Vater. Zusammen mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (49) hat er die drei Kinder Samuel (9), Seraphina (12) und Violet (16). In einem Interview sprach der Hollywoodstar nun über seine Kids und machte deutlich: Ben fühlt sich mit seinem Sohn und seinen zwei Töchtern einfach vollständig!

Im Interview mit Good Morning America schwärmte der 49-Jährige in den höchsten Tönen von seiner kleinen Rasselbande. Vor allem in den vergangenen Jahren – besonders nach seinem Alkoholabsturz – wisse er seine Familie noch mehr zu schätzen. "Wir scheitern alle mal. Es gibt nie genug Filme, es gibt nie genug Erfolg, nie genug Likes auf Instagram. Diese Dinge werden dich nie ausfüllen oder glücklich machen", erklärte er und fügte hinzu: "Mein Leben ist einfach so viel besser und ich bin glücklicher, je mehr ich mit meinen Kindern zusammen bin."

Ben wolle nur das Beste von sich an seine drei Kids weitergeben – vor allem, wenn er einmal nicht mehr da ist, will er Gewissheit haben, dass er alles richtig gemacht hat. "Ich werde lange tot sein und jemand wird meine Kinder fragen, wie euer Vater war, und dann werde ich wissen, was mein Leben wert war", erklärte er in dem Interview weiter.

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern in LA

Getty Images Ben Affleck, Hollywoodstar

Snorlax / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kids

