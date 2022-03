Kashmira Maduwege (20) lässt ihre Zeit am Germany's next Topmodel-Set Revue passieren! Die Studentin aus Winnenden hat im Rahmen von Heidi Klums (48) Castingshow um den Titel gekämpft. In der vierten Woche musste sie sich aber vorerst von ihrem Traum einer Modelkarriere verabschieden: Sie konnte die Chefjurorin mit ihrer Leistung nicht mehr überzeugen und musste den Wettbewerb deshalb verlassen. Mit Promiflash sprach das Nachwuchsmodel jetzt über seine Erfahrungen am GNTM-Set – und auch über die Begegnungen mit der Modelmama: Kashmira war wegen Heidi sogar supernervös!

"Ich war immer nervös, wenn ich vor Heidi stand", betonte Kashmira jetzt gegenüber Promiflash. Zwar habe ihre Nervosität über die Wochen beispielsweise auf dem Catwalk abgenommen – doch während der Gespräche mit der Chefjurorin sei sie trotzdem immer wieder aufs Neue aufgeregt gewesen. "Wenn man vor Heidi steht – auch bei der Elimination – ist es wirklich noch mal ein Adrenalinschub, weil man Angst hat, was sie zu einem sagt. Man will es natürlich gut machen und sie beeindrucken. Sie ist ja auch ein Vorbild", erklärte die Studentin.

Dabei halte sich Heidi gar nicht so häufig gemeinsam mit den Kandidatinnen am Set auf. "Wir haben sie nicht so oft gesehen, um ehrlich zu sein – aber wenn sie da war, war sie wirklich mit voller Ausstrahlung da", rief sich die 20-Jährige die Dreharbeiten in Erinnerung. Zum Beispiel habe sich Heidi beim gemeinsamen Catwalk-Training viel Zeit für ihre Schützlinge genommen.

Instagram / kashmiraa.m Kashmira Maduwege im Februar 2022

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood

Instagram / kashmiraa.m Kashmira Maduwege, ehemalige GNTM-Kandidatin

