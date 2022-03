Frank und Ludi konnten ihre First Dates Hotel-Romanze nicht fortführen. In der Datingshow mit Roland Trettl (50) harmonierte es ziemlich gut zwischen der Betriebsleiterin und dem Polizisten. Trotzdem gab Ludi dem Niedersachsen zunächst einen Korb. Später bereute sie den Entschluss jedoch und hoffte bei einem gemütlichen Frühstück auf eine zweite Chance mit Frank. Ein Happy End gab es nach dem TV-Abenteuer allerdings nicht – Ludi und Frank sind kein Paar. Im Gespräch mit Promiflash verrieten sie, woran eine Beziehung gescheitert ist.

Nach ihrer Zeit in Kroatien habe sich das Duo zwar weiterhin getroffen und an eine gemeinsame Zukunft geglaubt – am Ende habe es aber einfach nicht perfekt gepasst. Frank betonte gegenüber Promiflash, dass Ludis Lebensmittelpunkt in Mönchengladbach sei, bei ihren Kindern, Freunden und ihrer Arbeit. "Ludi ist ein liebenswerter Mensch, der aufopferungsvoll in seinem Beruf, den er liebt, arbeitet. Diese beiden Leben lassen sich einfach nicht zusammenführen, und für eine Beziehung auf Entfernung für den Rest meines Lebens, ohne Aussicht auf irgendeine räumliche Annäherung, wäre ich nicht offen gewesen", hielt der 57-Jährige fest. Dass Ludi ihn nach ersten Zweifeln doch noch näher habe kennenlernen wollen, rechne er ihr aber hoch an. "Nicht viele Menschen haben so viel Stärke und zeigen das öffentlich. Ich hoffe, dass die Zuschauer erkannt haben, dass die ersten 20-30 Sekunden auch mal täuschen können", sagte er.

Und Ludi? Die Singlemama habe der Liebe wirklich eine Chance geben wollen und sich gerade deshalb über ihr erstes Bauchgefühl hinweggesetzt. "Allerdings habe ich gemerkt, als Frank bei mir in Mönchengladbach war, dass er mit viel größeren Schritten unterwegs war als ich, eine Beziehung aufbauen zu wollen", erzählte sie. Mit diesem Tempo habe sie nicht mithalten können. "Mögliche Zukunftspläne kann ich erst schmieden, wenn alles oder fast alles passt", begründete sie ihre Vorsicht.

Frank und Ludi bei "First Dates Hotel"

Frank Voigt, "First Dates Hotel"-Teilnehmer

"First Dates Hotel"-Kandidatin Ludi

