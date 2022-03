Der Bachelor ist inzwischen in der heißen Phase! Dominik Stuckmann (30) hat in den vergangenen Folgen nichts anbrennen lassen und ist schon einigen Frauen nähergekommen: So hat der IT-Spezialist bereits mit Nele Wüstenberg (28), Jana-Maria Herz (30) und Emily von Strasser (23) geknutscht! Gut möglich, dass in der kommenden Episode am Mittwochabend der nächste Kuss fällt. Doch im Gegensatz zu Dominik schmeckt seinen Rosenanwärterinnen die ganze Küsserei überhaupt nicht – Ex-Bachelor-Girl Karina Wagner (25) weiß noch genau, wie sich das anfühlt...

Im Promiflash-Interview erinnert die ehemalige Kandidatin von Niko Griesert (31) sich jetzt an das Gefühlschaos in ihrer Staffel. "Sobald Gefühle im Spiel sind, kann man so was nicht abprallen lassen!", betont Karina. "Aber ich glaube, jede sollte wissen, dass es eine Ausnahmesituation ist und am Ende nur wichtig ist, wer die Letzte ist, die er küsst." Diesen Rat sollte sich wohl vor allem Jana-Maria zu Herzen nehmen, die Dominiks "Fremdknutscherei" am meisten mitnimmt.

Wen würde Karina denn an Dominiks Stelle wählen – wer ist ihr Liebling unter den Rosengirls? "Meine Favoritin ist Jana-Maria. Und Yasmin (23), auch wenn sie noch sehr unscheinbar ist, aber mir ist sie direkt aufgefallen. Bei Jana-Maria hat man direkt gemerkt, dass da was ist", verrät die Kosmetikerin.

