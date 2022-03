Die zwei sind total verliebt ineinander! Seit Ende Juli 2018 sind Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) ein Paar. Seitdem sorgten die beiden immer wieder für Schlagzeilen. Doch der Schlagersänger und seine fast 29 Jahre jüngere Freundin meinen es wirklich ernst miteinander. Ihre Liebe besiegelten sie mit ihrer Heirat im Jahr 2020. Nicht erst seit dem teilen die Eheleute gerne private Einblicke aus ihrem Leben und turteln dabei, was das Zeug hält – so auch jetzt wieder.

Auf Instagram postete die 21-Jährige einen Schnappschuss von sich mit ihrem Liebsten. Die beiden haben offensichtlich ein Date auf einer Kirmes. Während der Wendler Laura einen dicken Schmatzer auf die Wange drückt, grinst die Influencerin mit geschlossenen Augen in die Kamera und genießt die Zuneigung ihres Partners. Auf dem zweiten Bild des Beitrags haben die beiden die Rollen getauscht: Während Laura ihrem Mann einen Kuss auf die Wange gibt, schaut der Wendler überrascht in die Kamera. Laura betitelt die Bilder hingebungsvoll mit "Meine Liebe".

Die beiden scheinen noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Dieser Eindruck wird auch durch das neue Tattoo des 49-Jährigen unterstützt. In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty ein Video ihres Liebsten mit seiner neuen Körperverzierung: Der Wendler ließ sich das Gesicht seiner Frau auf den Arm tätowieren. Laura ist von der Geste unglaublich gerührt. "Ich fühle mich so geschmeichelt", schreibt sie dazu.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und der Wendler im Februar 2022

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de