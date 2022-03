Ist sie also doch nicht schwanger? Kourtney Kardashian (42) schwebt mit ihrem Freund Travis Barker (46) seit über einem Jahr im siebten Himmel. Auch verlobt haben sie und der Schlagzeuger sich schon – gemeinsamer Nachwuchs ist für viele also der nächste große Schritt. Deshalb wurden zuletzt Gerüchte laut, dass der Keeping Up with the Kardashians-Star schwanger sei: Auf einem Foto in Dessous glaubten die Fans, einen Babybauch zu erkennen. Jetzt präsentierte Kourtney jedoch ihren durchtrainierten Körper.

In ihrer Instagram-Story postete sie ein Bild, das den Spekulationen den Wind aus den Segeln nimmt. Darauf liegt Kourtney auf dem Rücken auf einem Stand-up-Paddleboard auf dem Meer, während im Hintergrund eine Jacht auf dem Wasser dümpelt. Ihr orangefarbener Bikini lässt den Blick auf ihren nackten Bauch zu – und der ist nach wie vor extrem flach. Schwanger sieht die dreifache Mutter darauf jedenfalls nicht aus.

Es bleibt also abzuwarten, ob Travis und Kourtney demnächst ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen werden – miteinander scheinen die beiden sich jedenfalls sicher zu sein. "Ich bin bereit, für dich zu sterben", hatte Travis seiner Verlobten in einer öffentlichen Liebeserklärung kürzlich pathetisch versichert. Darauf hatte sie mit ähnlichen Worten geantwortet.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

