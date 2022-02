Gibt es bald etwa ein weiteres Enkelkind für Kris Jenner (66)? Ihre Tochter Kourtney Kardashian (42) ist bis über beide Ohren verliebt: Seit über einem Jahr schwebt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mit dem Musiker Travis Barker (46) auf Wolke sieben. Offenbar hat der Drummer in der Unternehmerin seine Mrs. Right gefunden – er stellte ihr bereits die Frage aller Fragen. Nun werden Babygerüchte laut: Bekommen Kourtney und Travis bald Nachwuchs?

Ein Foto, das die Brünette auf Instagram postete, heizte nun die Gerüchteküche an. Darauf posiert die Beauty in einem sexy Einteiler aus Spitze. Einige Fans meinen offenbar, auf dem Bild einen kleinen Schwangerschaftsbauch erkennen zu können. "Schwangere Vibes" oder "Warum siehst du schwanger aus?", kommentierten beispielsweise einige User.

Erst vor wenigen Wochen gab es in der Kardashian-Jenner-Familie Nachwuchs. Kylie Jenner (24) brachte im Februar ihr zweites Kind zur Welt: ihren Sohn Wolf Webster. Ob sich Oma Kris schon bald auf ein weiteres Enkelkind freuen darf, bleibt aber noch abzuwarten.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

