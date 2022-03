Fürst Albert II. von Monaco (63) spielt auch weiterhin den Alleinunterhalter! Schon seit mehreren Monaten muss der 63-Jährige auf die Anwesenheit seiner Frau verzichten: Wegen starker gesundheitlicher Probleme befindet sich Fürstin Charlène (44) nach wie vor in ärztlicher Behandlung im Ausland, fernab von ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Um die Zwillinge abzulenken, unternahm Albert nun einen coolen Familienausflug – es ging ins Fußballstadion!

Aktuelle Paparazzibilder zeigen den regierenden Fürsten und seine Sprösslinge Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) am Sonntag im Stadion von Monaco. Gemeinsam schauten sich die drei Royals dort ein Spiel von AS Monaco gegen den französischen Verein Reims an – doch besonders spannend fanden die Twins das Match offenbar nicht. Statt den Ball zu verfolgen, beobachteten Jacques und Gabriella einander lieber mit dem Fernglas.

Die Geschwister können es inzwischen kaum noch abwarten, ihre Mama endlich mal wieder zu sehen. Und auch ihr Papa wünscht sich eine Rückkehr seiner Frau, wie er zuletzt in einem Statement deutlich machte: "Fürstin Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird!"

Getty Images Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco, Februar 2022

Getty Images Oleg Petrov, Fürst Albert und seine Tochter Gabriella im Stadion von Monaco

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

