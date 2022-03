Bonjour Frankreich! Die Paris Fashion Week wird jedes Jahr aufs Neue mit großer Freude erwartet. Dort präsentieren die bekanntesten Designer, unter ihnen etwa Gucci, Fendi und Chanel, ihre neuesten Kollektionen für den Frühling und Sommer. Neben ganz viel Fashion à la Extravaganz kann man auf dem großen Mode-Event auch viele prominente Gesichter ausfindig machen. Wie beispielsweise Bella Hadid (25). Diese präsentiert sich regelmäßig top gestylt – auch in Paris macht Bella da keine Ausnahme!

2022 lief die Schwester von Gigi Hadid (26) bereits in New York und in Mailand jeweils auf der Fashion Week über den Laufsteg. In Paris möchte Bella wohl ebenso einen großen Auftritt hinlegen – auch abseits der Bühne. In einem cremefarbenen Strickkleid verließ die Beauty ihr Hotel im Zentrum der Lichterstadt. Dazu wählte Bella eine dunkle Strumpfhose sowie ein Paar sexy Biker-Boots. Ihren entspannten, aber dennoch schicken Look rundete das Victoria's Secret-Model mit großen goldenen Creolen und einer Sonnenbrille ab.

Wie wandelbar Bella sein kann, bewies sie ihren Fans einmal mehr via Instagram. Mit tollen Schnappschüssen und Videos gewährte sie einen kleinen Einblick in die Welt der Mode. Besonders stolz scheint Bella offenbar darauf zu sein, in diesem Jahr als Model für Donatella Versace (66) laufen zu dürfen. Zu einem Foto zusammen mit der Designerin und ihrer Model-Schwester Gigi schrieb Bella stolz: "Familie".

KCS Presse / MEGA Model Bella Hadid in Paris im Februar 2022

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Donatella Versace und Gigi Hadid in Paris im Februar 2022

KCS Presse / MEGA Bella Hadid, Model

