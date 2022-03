Da musste Katharina Kock (24) erst einmal im Internet nachschauen! Seit nun schon drei Jahren verkörpert sie bei Berlin - Tag & Nacht die stets gut gelaunte Toni. Jetzt möchte diese allerdings als Model bekannt werden und voll durchstarten. Dabei bekam die Serienfigur in der Folge am Montag tatkräftige Unterstützung von niemand geringerem als dem Model-Mentor Peyman Amin (50). Wie sie Promiflash verriet, wusste Katharina allerdings erst gar nicht, wer er ist!

Im Interview mit Promiflash gestand die Beauty: "Also ich bin ehrlich. Erst hatte mir der Name nichts gesagt." Peyman ist vor allem den Germany's Next Topmodel-Fans ein Begriff. Von 2006 bis 2010 war er bei GNTM als strenger Juror an der Seite von Heidi Klum (48) mit von der Partie. Das weiß Katharina inzwischen auch. "Ich habe im Internet natürlich nachgeschaut und von Bildern wusste ich dann auch sofort, wer er ist", erklärte die deutsche TV-Darstellerin. Die Dreharbeiten mit ihm empfand sie als sehr abwechslungsreich.

"Das war supercool, mal mit anderen Leuten zu drehen. Vor allem auch mit Menschen, die in dem Model-Business halt auch schon Erfahrung haben", berichtete Katharina weiter. Viel Model-Luft habe sie bisher noch nicht geschnuppert. "Klar, ich mache für meinen Instagram-Account auch Bilder. Aber ich habe keine Model-Erfahrung", verriet die Schauspielerin.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock im Januar 2022

Anzeige

peyman1amin / Instagram Peyman Amin im August 2021

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock im Februar 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de