Es war ein besonderer Tag für sie! Katharina Kock (24) schlüpft bei Berlin - Tag & Nacht seit rund drei Jahren in die Rolle der gut gelaunten Toni. In der Vergangenheit fiel ihre Serienfigur vor allem durch eine Menge Liebes-Wirrwarr auf. Jetzt schlägt Toni allerdings eine Karriere als Model ein – und hat dabei mit Peyman Amin (50) einen prominenten Mentor an ihrer Seite: Promiflash verriet sie jetzt, wie der Dreh für sie war.

"Ich habe zuvor noch keine Model-Erfahrungen gehabt", erzählte Katharina im Gespräch mit Promiflash. Diese neue Welt habe sie aber gerne betreten: "Es war superaufregend, das macht richtig viel Spaß." Auch den Dreh mit Peyman behalte sie in sehr guter Erinnerung: "Es war supercool, vor allem mit jemandem zu drehen, der selbst schon Erfahrung in dem Business hat."

Ob ihrer Rolle der große Durchbruch in der Modebranche gelingt, wollte Katharina allerdings noch nicht verraten. "Es geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter und wird auch sehr groß. Wir bespielen aber auch ein paar Schwierigkeiten in dem Business." Auf diese Herausforderungen freue sie sich sehr, sagte die 24-Jährige abschließend.

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock,"Berlin - Tag & Nacht"-Star

Anzeige

Getty Images Peyman Amin, Booker

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de