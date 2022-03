Über diese Glückwünsche dürfte sich Justin Bieber (28) ganz besonders gefreut haben! Ein Teeniestar ist der kanadische Sänger längst nicht mehr – denn Justin geht langsam auf die 30 zu. Am 1. März feierte der Popstar seinen 28. Geburtstag. Diesen Anlass nutzte seine Frau Hailey (25), um ihren Liebsten mit Pärchen-Pics zu überraschen und dem Post rührende Worte hinzuzufügen. Ein Leben ohne Justin sei für das Model kaum vorzustellen.

"Alles Gute, mein Baby. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben – aber das Beste ist, dass ich es mit dir verbringen darf", schwärmte die Blondine auf ihrem Instagram-Profil. Der Fotoreihe mit niedlichen Aufnahmen des Duos bei verschiedenen Unternehmungen und in Alltagssituationen fügte sie außerdem ein "Ich liebe dich" hinzu. Den emotionalen Pärchenpost der 25-Jährigen nutzten auch viele Fans, um Justin ihre Glückwünsche auszusprechen. In nur wenigen Stunden konnte der Beitrag schon mehr als zwei Millionen Likes sammeln.

Aber ist Justin denn mit 28 auch bereit, eine Familie zu gründen? In einem Interview mit WSJ plauderte Hailey erst Anfang Februar aus, dass 2022 kein Nachwuchs geplant sei. "Definitiv noch keine Kinder in diesem Jahr. Ich glaube, das wäre ein bisschen hektisch", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige

Instagram / haileybieber Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de