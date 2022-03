Aller Anfang ist schwer. Mike Singer (22) ist Teil der diesjährigen Let's Dance-Staffel und versucht, an der Seite von Profitänzerin Christina Luft (32) sein Tanztalent unter Beweis zu stellen. Sein Show-Auftakt lief jedoch alles andere als rund. Für seine Salsa-Performance wurde der Musiker in der Sendung am vergangenen Freitag mit nur zehn Punkten bewertet. Im Promiflash-Interview sprach Mike nun darüber, wie es ihm nach dem harten Juryurteil geht.

"Nach der ersten Show geht es mir auf jeden Fall gut. Ich habe die Kritik verkraftet und bin guter Dinge, dass ich es nächste Woche besser hinkriege", erklärte Mike im Interview mit Promiflash und fügte hinzu, dass er die Einwände der Jury verstehen könne. "Ich bin zwar die Bühne gewohnt, allerdings bin ich ein Sänger und das Tanzen ist für mich total aufregend und was komplett Neues", räumte er ein. Um auf alle Kritikpunkte von Joachim Llambi (57) und Co. zu achten, konzentriere sich der "Als ob du mich liebst"-Interpret einfach noch zu sehr auf die Choreografie. "Aber ich probiere alles, was an mir kritisiert wurde, zu verbessern und bin auf jeden Fall guter Dinge", schloss Mike optimistisch ab.

Vor allem seine Tanzpartnerin Christina treibt Mike im gemeinsamen Training ordentlich dazu an, seinem Ziel schon bald näherzukommen. "Ich bin sehr streng mit ihm und er ist super motiviert nach der Ohrfeige zum Aufwachen am Freitag. Ich nehme ihn noch härter ran als vorher", verriet die Verlobte von Luca Hänni (27) in einer Instagram-Story des ehemaligen DSDS-Jurors. Ob sich das gnadenlose Training auszahlt, wird sich in der kommenden Liveshow am 4. März zeigen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Thomas Burg / ActionPress Mike Singer, Sänger

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

