Die Zuschauer hätten Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (25) wohl lieber noch länger bei Prominent getrennt gesehen! Neben sieben anderen Ex-Paaren kämpften der ehemalige Bachelorette Kandidat und seine Verflossene in der Show um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Carina hatte sich bei ihren Konkurrenten jedoch nicht sonderlich beliebt gemacht, da der ehemaligen Promis unter Palmen-Bewohnerin vorgeworfen wurde, Intrigen zu spinnen. Daraufhin bekamen sie und Serkan die meisten Nominierungen und mussten das Format als Erstes verlassen. Die Fans sind darüber ziemlich traurig.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 2. März, 8:30 Uhr] hervorgeht, sind von 3.664 Teilnehmern 2.386 (65,1 Prozent) von Serkan und Carinas Rauswurf enttäuscht. Sie stimmten für "Ich mochte die beiden total gerne". 1.278 (34,9 Prozent) konnten dagegen gut nachvollziehen, dass die anderen Kandidaten die einstigen Bachelor in Paradise-Turteltauben nominiert haben.

Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in den Kommentaren zu einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Sehr unfaire Entscheidung! Die furchtbare Sarah hätte gehen müssen", ärgerte sich ein Fan. Ein anderer merkte an: "Entgegen allen Erwartungen fand ich die beiden als Team klasse. Schade, dass sie ausgeschieden sind." Andere gaben sogar an, das Format ohne Serkan und Carina nicht mehr weiter verfolgen zu wollen.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

