Welche Prominent getrennt-Kandidaten müssen die Villa der Verflossenen als Erste verlassen? Bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft in Südafrika stand für die VIPs auch schon die erste große Entscheidung an. Die Ex-Paare Meike Emonts und Marcus Muth sowie Michelle Daniaux und Gigi Birofio schlugen sich in den Challenges besonders gut – und sind deshalb vor einer Nominierung geschützt. Doch welche Promis müssen jetzt ihre Koffer packen?

Der Streit zwischen Carina Spack (25), Sarah Joelle Jahnel (32) und Meike hat anscheinend Spuren bei den Teilnehmern hinterlassen, denn die Stimmung bei der Entscheidung ist ziemlich angespannt. Offenbar hat die DSDS-Kandidatin einige VIPs auf ihrer Seite, denn für Serkan Yavuz (28) und seine Ex sieht es bei der Nominierung alles andere als gut aus. Zunächst bekommen sie eine Stimme von Gigi und Michelle. "Carina, für mich bist du falsch. Ich habe mir schon am Anfang gedacht, irgendwas stimmt mit dir nicht. [...] Du hast deine Show abgezogen, war schön. Jetzt kannst du nach Hause gehen", wettert der Stuttgarter gegen die Blondine. Andere Teams sehen das offenbar ähnlich. Carina und Serkan bekommen insgesamt drei Stimmen, bevor sie letztendlich von Sarah rausgewählt werden. "Wen ich nominiere, ist euch allen klar", schießt die Sängerin gegen die beiden.

Serkan scheint jedenfalls total enttäuscht zu sein, dass sich die anderen Kandidaten von Sarah so haben beeinflussen lassen. "Ihr solltet einfach in der nächsten Runde überlegen, wem ihr vertraut. Weil sie Einfluss auf euch genommen hat", appelliert der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer an die Runde.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Sarah Joelle Jahnel bei "Prominent getrennt"

Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Prominent getrennt"

Serkan Yavuz bei "Prominent getrennt"

