Deepti Vempati hörte bei Liebe macht blind auf ihr Herz! In der zweiten Staffel der Netflix-Show lernte die 31-Jährige in den Kabinen Abhishek Chatterjee, kurz Shake, kennen. Nach einiger Zeit funkte es und die zwei verlobten sich. Doch vor der Hochzeit merkte der Tierarzt immer wieder an, sich körperlich nicht zu der Beauty hingezogen zu fühlen. Deepti zog daraus ihre Konsequenzen – und servierte Shake vor dem Altar ab! Jetzt reagierte die Familie der Inderin darauf: Sie unterstützen Deepti – und halten Shake für einen Verlierer!

Auf seinem Instagram-Profil meldeten sich Deeptis Bruder Sunny und seine Partnerin Hina nach der Ausstrahlung zu Wort. In einem langen Statement machten die zwei klar: Sie stehen zu 100 Prozent hinter der Entscheidung! "Wir sind so unglaublich stolz auf dich. Wir haben zugesehen, wie du zu einer unglaublichen und wunderschönen Frau geworden bist", schrieben die zwei und fügten hinzu, Deepti habe mit ihrem Verhalten viele Menschen inspiriert.

Deeptis Bruder und ihre Schwägerin ließen es sich zudem nicht nehmen, gegen Shake und sein Verhalten auszuteilen: "Du bist ein Loser. Du hast das Leben meiner Schwester mit erbärmlichen Bemerkungen heruntergemacht. Du hast hinter ihrem Rücken über Unsicherheiten gesprochen, gegen die sie ihr Leben lang angekämpft hat!" Abschließend fügte Sunny hinzu: "Viel Glück noch mit deinem Leben und halte dich von meiner Schwester fern!"

Ser Baffo/Netflix Deepti Vempati, Kandidatin bei "Liebe macht blind" 2022

Netflix Deepti Vempati und ihr Vater bei "Liebe macht blind"

Netflix Abhishek Chatterjee und Deepti Vempati bei "Liebe macht blind" 2022

