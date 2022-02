Was steckt hinter dieser Romanze? Zuletzt wurde Kanye West (44) verdächtig oft mit Chaney Jones gesehen. Das Model ist seine neueste Begleitung, seitdem der kurze Flirt mit Julia Fox (32) in die Brüche ging und der Rapper noch immer hinter seiner Ex Kim Kardashian (41) hinterher trauert. Chaney sieht dieser dabei zum Verwechseln ähnlich – will Kanye sich mit ihr nur ablenken?

Ein Insider, der den beiden nahesteht, sprach mit TMZ über die Gefühlslage des "Jesus Walks"-Sängers. "Sie waren in den letzten Wochen zwar hier und da zusammen, aber nur zum Spaß", erklärte dieser. Offenbar fühlt Kanye sich zu der Beauty hingezogen – vor allem aber, da sie der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit so ähnlich sieht. Kennengelernt haben die zwei sich demnach über Instagram: Chaney schrieb den Musiker einfach an!

Was genau Kanyes Hintergedanken dabei sind, bleibt unklar. Die Quelle betonte jedoch, dass die beiden nicht offiziell zusammen sind und er auch keine ernsten Absichten mit Chaney hat: "Er ist im Moment nicht auf der Suche nach einer Bindung mit jemandem."

SIPA PRESS /ActionPress Kim Kardashian im Februar 2022 in Mailand

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

MEGA Chaney Jones am Strand in Miami, Februar 2022

