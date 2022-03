Da redet jemand Tacheles! Sophia Thomalla (32) macht definitiv kein Geheimnis daraus, dass sie überglücklich mit ihrem Alexander Zverev (24) ist. Seit August letzten Jahres ist die Moderatorin offiziell mit dem Profi-Tennisspieler zusammen und präsentiert ihr Glück gerne der ganzen Welt. Und auch der Olympiasieger hat stets nur lobende Worte für seine Herzensdame übrig. Die Beauty hat wohl eine Schwäche für Sportler, da der 24-Jährige nicht der erste Profi-Athlet an ihrer Seite ist. Doch von Fußballspielern hält Sophia nicht besonders viel!

In einer Ausgabe des Podcasts "Alle Wege führen nach Ruhm" von Paul Ripke (41) hielt die 32-Jährige fest: "Man erkennt Fußballer auch immer so ein bisschen daran, wer die glitzerndste Uhr umhat." Laut Sophia legen Fußballer also offenbar sehr viel Wert auf materielle Dinge. Interessanterweise gehört auch Loris Karius (28), der Ex-Freund der Beauty, genau dieser Berufsgruppe an. Spricht die Berlinerin also auch indirekt über ihn? Nicht unbedingt, denn die Schauspielerin beteuerte "mit all ihren Ex-Partnern im Guten" zu sein.

In derselben Podcast-Folge schwärmte Sophia anschließend von Tennisspielern – diese gefallen ihr im Allgemeinen scheinbar ganz gut! "Ich finde es bei den Tennisspielern ganz angenehm, [....] dass es nicht darum geht: Wer hat die teuersten Schuhe an? Wer hat die teuerste Uhr an?", verriet sie. Da trifft es sich ja gut, dass ihr Geliebter Alex genau diesen Sport zu seinem Beruf gemacht hat.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2021

Gisela Schober / Kontributor / Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin, Juni 2019

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

