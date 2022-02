In der fünften Folge der diesjährigen Bachelor-Staffel sorgte ein unscheinbares Accessoire für Aufruhr. Die Kandidatinnen Jana-Maria Herz (30) und Lara Honner (23) erhielten von Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) unabhängig voneinander beide ein Armband. Als Lara erfuhr, dass auch ihre Konkurrentin so ein Geschenk bekommen hatte, ohne es den anderen Frauen erzählt zu haben, war sie sehr wütend. Promiflash erzählte Lara jetzt, wie sie das Drama erlebt hat.

"In dem Moment, als ich erfahren habe, dass Jana auch ein Armband hat, habe ich mich etwas hintergangen gefühlt", verriet sie im Promiflash-Interview. Das läge vor allem daran, dass Jana-Maria in der Villa eine ihrer engsten Bezugspersonen sei: "Genau deshalb hätte ich mir gewünscht, dass sie es mir erzählt." Trotz der Streitereien und anfänglichen Zweifel findet Lara heute aber nur noch liebe Worte für Jana-Maria. "Umso näher man sie kennenlernt, umso mehr merkt man, dass sie eine wunderbare Person ist", schwärmte sie. Auch schlechte Vorsätze würde sie der Wahlspanierin nicht mehr unterstellen: "Sie ist emotional, loyal und voller guter Absichten, das schätze ich sehr an ihr!"

Zu Dominik sieht Lara trotz der doppelten Schenkung immer noch eine besondere Verbindung. "Ich finde schon, dass uns was verbindet. Vor allem, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben" erklärte sie. Dennoch sei sich des Platzes in seinem Herzen nicht sicher, da er ja augenscheinlich mehreren Frauen Avancen mache. "Ein Herz kann nicht mit so vielen anderen Frauen geteilt werden", äußerte die Studentin sich kritisch.

Der Bachelor, RTL Lara Honner und Dominik Stuckmann beim Bachelor

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

RTL Lara, Bachelor-Kandidatin 2022

