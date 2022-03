Skurriler Einbruch bei Kanye West (44)! Der Rapper steckt derzeit mitten im Scheidungskrieg mit seiner Ex Kim Kardashian (41). Zudem hat er es auf den neuen Mann an der Seite der Mutter seiner Kinder abgesehen und Pete Davidson (28) sogar in seinem Musikvideo attackiert. In dem Clip zu "Eazy" begrub er den Comedian bei lebendigem Leibe. Jetzt dürfte Kanye zwischenzeitlich aber vom Rosenkrieg und Pete-Ärgern abgelenkt sein. Bei dem US-Amerikaner wurde eingebrochen.

Wie The Blast berichtet hat, hatte sich der Täter am Mittwochnachmittag unerlaubt Zugang zum Grundstück des 44-Jährigen verschafft. Das Haus in Hidden Hills liegt quasi gegenüber von dem seiner Noch-Ehefrau – Kanye sei zu dem Zeitpunkt aber nicht zu Hause gewesen. Das Verrückte an der Geschichte: Der Einbrecher hatte seinen kriminellen Vorgang gefilmt – und in Echtzeit online gestellt. Via Instagram hatte er sich bei seinen Followern gemeldet und sich live auf dem Anwesen des Musikers gezeigt.

Dadurch hatten Fans von dem Verbrechen erfahren und Kanye davon in Kenntnis gesetzt. Sein Team habe daraufhin die Polizei alarmiert. Ob sie vor Ort auf den Täter trafen und ihn festnehmen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Augenzeugen berichteten aber, die Beamten auf dem Anwesen des "Donda"-Interpreten gesehen zu haben.

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Pete-Davidson-Knetfigur in Kanye Wests Musikvideo

Getty Images Rapper Kanye West

Getty Images Kanye West im August 2016 in New York

