Sie spricht offen über ein intimes Thema. Anna-Maria Ferchichi (40) ist nach der Geburt ihrer Drillinge im November 2021 Mutter von acht Kindern. Immer wieder gibt sie im Netz Einblicke in das Leben mit ihrer großen Rasselbande und Ehemann Bushido (43). Jedoch sind die Geburten auch an der Powerfrau nicht spurlos vorbeigegangen: Anna-Maria verriet jetzt, dass sie sich einer Behandlung wegen Blasenschwäche unterzogen hat.

In ihrer Instagram-Story berichtete sie ausführlich über ihr Inkontinenzproblem, mit dem sie zum ersten Mal nach ihrer zweiten Geburt zu kämpfen gehabt habe. "Wenn ich geniest habe und nicht meine Beine überkreuzt hatte, ist öfter mal ein bisschen in die Unterhose gegangen", offenbarte Anna-Maria peinlich berührt. Nach drei weiteren Kindern sei die Beckenbodenspannung dann vollkommen weg gewesen. Deshalb sei es beim Seilspringen im Fitnessstudio sogar zum Äußersten gekommen: "Schon beim fünften, sechsten Sprung habe ich mir tatsächlich in die Hose gepinkelt." Als ihr auf dem Nachhauseweg dann die Tränen gekommen sind, habe sie beschlossen, etwas zu ändern.

Geholfen habe ihr schließlich eine spezielle Behandlung: "Es handelt sich um einen Laser, der in die Scheide eingeführt wird und mit kleinen Stößen die Bildung des Bindegewebes anregt." Das sei zwar schmerzhaft und könne auch bluten, für Anna-Maria sei es das jedoch wert. "Es ist auf jeden Fall auszuhalten", erklärte sie. Außerdem betonte die 40-Jährige, dass sie ihren Teil zur Aufklärungsarbeit bei diesem Tabuthema beitragen wolle, da es viele Mütter betrifft.

