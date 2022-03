Marie Reim (21) ist wieder in festen Händen! Die Tochter von Schlagerstar Matthias Reim (64) und Sängerin Michelle (50) ist mittlerweile selbst in der Musikbranche aktiv. Im Jahr 2020 veröffentlichte sie ihr erstes Album mit dem Titel "14 Phasen". Im September des vergangenen Jahres brachte sie die Single "Ich bin so verliebt" auf den Markt. Bezog sich das zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon auf ihr privates Glück? Marie machte nun ihre Beziehung öffentlich!

Auf Instagram postete die 21-Jährige ein Selfie von sich und ihrem neuen Freund. "Du hast die schönste Seele und das größte Herz auf dieser Welt. Ach, und meins hast du auch noch", schwärmte sie in der Bildunterschrift. Mit weiteren Details hielt sich Marie aber bedeckt. Weder verriet sie den Namen ihres Liebsten, noch wie lange die beiden bereits zusammen sind. Die gebürtige Kölnerin blickt mit ihm aber offenbar weit in die Zukunft und stellte klar: "Was auch immer passiert – du bleibst!"

Maries Community freut sich für sie. "Alles Gute für euch", gratulierte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Awww, sehr süß! Viel Glück euch beiden." Viele Follower finden zudem, dass die Turteltauben auch optisch gut zusammenpassen.

