Wie in jedem Jahr ist auch 2022 der Opener wieder das Aushängeschild von Germany's next Topmodel! In der dritten Woche durften zehn ausgewählte Kandidatinnen gemeinsam mit Heidi Klum (48) den besonderen Clip drehen: Unter anderem tanzten Barbara Radtke, Paulina Stepowska (32) und auch Lena Krüger bei dem Videodreh zu Heidis eigenem Song "Chai Tea with Heidi". Aber wie kommt das neue GNTM-Intro denn eigentlich bei den Fans an?

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" kommentierten zahlreiche Fans den neuen Opener – und dabei brachte ein Großteil der User seine Begeisterung zum Ausdruck. "Der ist voll gut geworden! Die Models und Heidi haben einen tollen Job gemacht", "Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut! Heidi ist einfach unschlagbar!" oder auch "Könnte ich nonstop schauen" schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Allerdings wurden auf Social Media auch einige kritische Stimmen laut. "Ein bisschen sehr Heidi-lastig", teilte beispielsweise ein User seine Meinung mit. Ein weiterer GNTM-Fan fragte sich, wo denn Snoop Dogg (50) in dem Opener sei – immerhin singe er das Titellied "Chai Tea with Heidi" mit Heidi zusammen.

