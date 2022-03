Die US-amerikanische Sportwelt steht unter Schock. Schon seit seiner Studienzeit war Shane Olivea im American-Football-Sport tätig. Nachdem er einige Jahre für die Ohio State University auf dem Rasen stand, startete er im Jahr 2004 seine professionelle Karriere. Unter anderem war er Spieler bei den New York Giants, Florida Tuskers und Virginia Destroyers. Jetzt ist Shane im Alter von gerade einmal 40 Jahren verstorben.

Wie People nun berichtete, bestätigte das NFL-Team des gebürtigen New Yorkers die traurigen Neuigkeiten nun in einer öffentlichen Pressemitteilung. Die Organisation sei schwer getroffen vom Tod des Offensive Tackles. Auch einige andere Kollegen des Verstorbenen beweinten seinen Tod in den sozialen Medien. So versicherte Roman Oben beispielsweise, dass er erschüttert und in Gedanken bei Shanes Familie sei. "Ich werde nie die Freundlichkeit vergessen, die er einem jungen Studienanfänger entgegenbrachte, der keine Ahnung hatte", erinnerte sich auch Bobby Carpenter.

Die Todesursache des Sportlers ist bisher noch nicht bekannt. In einem Interview aus dem Jahr 2016 hatte Shane jedoch offen über seine Probleme mit Schmerzmitteln gesprochen. "Es gab nicht einen Tag in der NFL, an dem ich [...] nicht high von einer Pille war", gestand der Sportler seinerzeit. Zwischenzeitlich sei es so schlimm gewesen, dass er 125 Tabletten pro Tag geschluckt habe.

Getty Images Shane Olivea, Sportler

Getty Images Shane Olivea im November 2002

Getty Images Philip Rivers und Shane Olivea im November 2006

