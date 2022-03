Die Bachelor-Fans konnten mal wieder kaum hingucken! In der aktuellen Staffel versucht Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) seine Kandidatinnen besser kennenzulernen und lädt neben Einzeltreffen auch zu Gruppendates ein. Schon in der vergangenen Woche sorgte eines davon für Stirnrunzeln: Während der Single-Mann in einem Sarg lag, sollten die Ladys Grabreden für ihn halten. Dieses Mal drehte Dominik mit den Teilnehmerinnen nun Szenen für eine Telenovela – und auch das fanden die Fans schrecklich peinlich!

Auf Twitter teilten die Zuschauer ihre Meinung über das Gruppendate mit, bei dem der Bachelor und seine Anwärterinnen unter anderem Hausmädchen, Hausherren und Geliebte mimten. "Das ist so unangenehm alles", lautete das Urteil eines Users, das einige genau so unterschreiben konnten. "Okay das Cringe-Level dieser Staffel ist wirklich unterirdisch", fand ein anderer Nutzer. Doch viele sind davon nicht mehr überrascht. "Keine Angst, Dominik. Peinlicher als letzte Woche kann es nicht werden", bezog sich ein Fan auf das vergangenen Sarg-Date.

Auch dass sich die Ohrfeige, die zuvor schon in der Vorschau angeteasert worden war, letztendlich als Teil des Telenovela-Drehs herausstellte, sorgte bei vielen Fans für Ernüchterung. "Die Schelle aus der Vorschau ist Fake. Ich bin maßlos enttäuscht", schrieb ein User.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Yasmin Vogt bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Dominik, Jana-Maria, Lara und Chiara bei einem Bachelor-Date

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Emily von Strasser beim Einzeldate

