Dieses Bachelor-Date hätte sich offenbar keine Frau gewünscht! In der fünften Folge der RTL-Kuppelshow führte Dominik Stuckmann (30) einige seiner Kandidatinnen am mexikanischen Tag der Toten aus. Das Date an sich kam bei den Zuschauern und auch den Rosen-Ladys eher schlecht an: Sie sollten dem Hessen nämlich Grabreden halten. Bei Jana-Maria Herz (30) flossen am Ende sogar Tränen. Doch wie stehen die ehemaligen Bachelor-Girls Evanthia Benetatou (29) und Karina Wagner (25) zu dem Rendezvous? Promiflash verrieten sie: Das Date wäre für sie ein No-Go gewesen.

"Eigentlich freut man sich ja über jedes Date und die gemeinsame Zeit, aber das Date hat alles übertroffen. Sehr unangenehm schon beim Zuschauen", betonte Karina im Gespräch mit Promiflash. Für die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin ist klar: Auf diese Einladung hätte sie als Kandidatin liebend gern verzichtet. Das liegt aber nicht nur an der seltsamen Sargsituation, sondern vor allem auch daran, dass die Damen Dominik vor den Augen der Konkurrenz ihr Herz ausschütten sollten. "Manche können ihr Schamgefühl abschalten und die anderen Frauen ausblenden, ich konnte das aber nie", erinnerte sie sich. Die Lüneburgerin glaubt allerdings, dass es vielleicht zur Show dazugehört, auch mal über seinen Schatten zu springen.

Aber auch für Eva wäre es ein Problem gewesen, dem Bachelor im Beisein der anderen von ihren Gefühlen zu berichten. Sie hielt im Promiflash-Interview fest: "Ich finde es etwas makaber, dass da noch fünf andere Mädchen dahintersitzen. So etwas klärt man unter vier Augen. Das mache ich persönlich und nicht mit so vielen Zuschauern."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Yasmin Vogt bei "Der Bachelor"

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

