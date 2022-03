Wann ist für Kody Brown (53) Schluss mit der Familienplanung? Bei "Sister Wives" (in Deutschland: Alle meine Frauen) können die Zuschauer das Leben des polygamen Reality-TV-Stars und seiner Frauen verfolgen. Ursprünglich hatte er vier Ehepartnerinnen, jedoch scheiterte die Ehe mit Christine Brown (49) vor einigen Wochen endgültig. Insgesamt hat Kody 18 Kinder – sein Sohn Paedon bat ihn nun aber inständig, dass es dabei bleibt.

Der gemeinsame Sohn von Christine und Kody findet, dass sein Vater die Familienplanung abschließen sollte. "Lieber Gott, ich habe genug Geschwister. Bitte nicht! Ich will das nur klarstellen. Ich will keine weiteren Kinder in der Familie. Nichten und Neffen sind in Ordnung. Aber keine Kinder mit irgendwelchen Ehefrauen bitte", machte der 23-Jährige im Interview mit Us Weekly mehr als deutlich.

Er selbst wolle definitiv nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten – ein polygamer Lebensstil sei absolut nichts für ihn. Das wisse Paedon schon, seit er sieben ist. "Das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Wenn du der Meinung bist, dass das richtig für dich, dann bitte", hielt er fest.

Anzeige

Instagram / paedonbrown Paedon und Christine Brown

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de