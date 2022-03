Kam für Prinz Harry (37) und Prinz William (39) diese Ankündigung aus dem Nichts? Anfang Februar überraschte die Queen (95) mit einer ganz besonderen Ehre für Herzogin Camilla (74). Die Regentin gab bekannt, dass die Gattin von Prinz Charles (73) nach dessen Krönung offiziell den Titel Queen Consort, also Königsgemahlin, tragen wird. Diese Entscheidung soll einige Familienmitglieder jedoch kalt erwischt haben. Ein Experte behauptete nun: Harry und William hätten von Camillas Titel im Vorfeld nichts gewusst!

Im Gespräch mit US Weekly sprach Christopher Andersen über die neuesten Differenzen zwischen den britischen Royals. Nach all den Höhen und Tiefen bezweifelt der Autor, dass Camillas Ernennung zur Queen Consort zum Haussegen beitragen würde. "Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die Jungs davon völlig überrascht wurden", berichtete der Journalist. Er glaubt, dass diese Entscheidung der Monarchin einen Keil in die Königsfamilie treiben könnte.

Vor allem Harry soll seiner Stiefmutter angeblich noch nie nahegestanden haben. In seiner kommenden Biografie könnte der zweifache Vater bald ordentlich mit der 74-Jährigen abrechnen. "Er könnte Camilla öffentlich die Schuld für vieles geben, was seiner Meinung nach in seiner Kindheit falsch gelaufen ist", vermutete eine Quelle gegenüber The Mirror.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry in London, Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Camilla, 2015

