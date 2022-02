Wird Herzogin Camilla (74) etwa zum großen Thema in Prinz Harrys (37) Buch? Im vergangenen Sommer kündigte der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) an, dass er im Jahr 2022 seine Memoiren veröffentlichen wird. Die britische Königsfamilie soll angeblich bereits zittern und fürchten, was der Aussteiger-Royal darin enthüllen wird. Einem Insider zufolge wird eine sogar besonders ihr Fett wegbekommen: In seinem Buch soll Harry über seine Beziehung zu Camilla auspacken!

Wie eine Quelle gegenüber The Mirror verriet, habe der 37-Jährige eine Menge über seine Stiefmutter zu sagen. "Sie standen sich noch nie nahe und tun es immer noch nicht", behauptete der Informant. Seine Probleme mit der zweiten Gattin von Prinz Charles (73) hätten schon in der Kindheit angefangen. Dass sie nach seiner Mutter Diana die Frau an der Seite seines Vaters wurde, habe Harry noch nie gefallen. "Er könnte Camilla öffentlich die Schuld für vieles geben, was seiner Meinung nach in seiner Kindheit falsch gelaufen ist, und für das Trauma, das die ganze Situation verursacht hat", vermutete der Insider.

Doch nicht nur Camilla, sondern das gesamte britische Königshaus soll sich warm anziehen müssen. "Wartet nur, bis das Buch herauskommt, denn das wird die Monarchie in ihren Grundfesten erschüttern", glaubte die Quelle zu wissen. Harrys Werk könne sogar mehr Schaden anrichten als der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew (61).

