Lovelyn Enebechi (25) fiebert der Geburt ihres ersten Kindes entgegen! Für die Germany's next Topmodel-Gewinnerin geht bald ein langersehnter Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit ihrem frischangetrauten Ehemann bekommt sie einen kleinen Sohn. Erst vor wenigen Wochen verriet sie, dass der errechnete Geburtstermin der 6. März sei – das ist nicht mehr lange hin. Lovelyn verriet jetzt: Es könnte wirklich jeden Moment so weit sein!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 25-Jährige stolz von ihrer Untersuchung beim Frauenarzt. "Ich hatte leichte Wehen, die ich aber nicht gespürt habe", freut sich der Lockenkopf. Außerdem liege der Kopf des Babys tief im Becken – sonst spreche ebenfalls alles für eine baldige Geburt. "Der Gebärmutterhals ist auch schon verkürzt und sehr weich, es kann also jederzeit losgehen, ich bin sehr glücklich", erzählt sie.

Die Geburt ihres Sohnes kann Lovelyn kaum erwarten, wie sie vor wenigen Tagen auf Instagram betonte. "Ich bin gespannt, wann sich der kleine Mann auf den Weg machen möchte. Wir sind auf jeden Fall bereit und freuen uns schon riesig", schrieb die Hamburgerin.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Influencerin

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Februar 2022

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Verlobten im Dezember 2021

