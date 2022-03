Und wieder muss ein Promi seine Tanzschuhe an den Nagel hängen! Heute Abend flimmerte die bereits zweite Let's Dance-Show über die Fernsehschirme – und die Folge hat wieder einige Highlights zu bieten! So sorgte Moderatorin Victoria Swarovski (28) nicht nur für einen optischen Hingucker, die Stars und Sternchen legten wieder reihenweise krasse Performances aufs Parkett. Doch wer konnte am Ende Jury und Publikum am wenigsten überzeugen?

Es war ein Abend voller Höhen und Tiefen für die tanzenden VIPs – doch am Ende reichte es völlig überraschend nicht für Cheyenne Ochsenknecht (21) und Evgeny Vinokurov (31)! Das Tanzpaar hatte eigentlich eine solide Rumba zu "She's Got That Light" von Orange Blue getanzt und gute 15 Punkte abgeräumt. Dass es die Ochsenknecht-Tochter treffen könnte, hat wohl keiner erwartet. Denn Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), die für den vorzeitig ausgeschiedenen Hardy Krüger Jr. (53) nach ihrem Exit noch einmal zurückkehren hatte dürfen, hatte am Abend mit ihrer Rumba nur magere sieben Punkte abgeräumt.

Abräumer des Abends war dafür Zirkusakrobat René Casselly (25): Zusammen mit seiner Profipartnerin Kathrin Menzinger (33) räumt er mit ihrem Paso Doble stolze 23 Punkte ab – nach Mathias Mesters (35) Paso Doble die bisher beste Jury-Bewertung der Staffel! Findet ihr, Cheyenne musste zurecht erneut die Sendung verlassen? Stimmt ab.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Cheyenne Ochsenkencht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der zweiten "Let's Dance"-Show 2022

René Casselly und Kathrin Menzinger in "Let's Dance"-Show zwei

