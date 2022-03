René Casselly (25) reißt das Let's Dance-Parkett fast ab! Der Zirkusartist trat heute zum zweiten Mal mit seiner Profipartnerin Kathrin Menzinger (33) bei der RTL-Tanzsendung an – und mit dieser Leistung hätten wohl die wenigsten gerechnet! Schon als der Akrobat der blonden Tänzerin zugeteilt worden war, hatte diese sich mega-gefreut. Mit dem Ninja Warrior Germany-Sieger von 2021 kann Kathrin schließlich so einige Choreo-Asse aus dem Ärmel zaubern. Am heutigen Freitag bewiesen die beiden, dass der Titel Dancing Star 2022 für sie definitiv in greifbare Nähe rückt!

René und Kathrin tanzten einen Paso Doble zum House-Klassiker "Insomnia" von Faithless. Einmal mehr brachte die 33-Jährige auch einen Akrobatik-Part für ihren Schützling unter. Die Zuschauer im Saal, die Fans im Netz und auch die Jury waren von der Leistung der beiden am Ende maximal geflasht – so gab es im Studio nicht nur Standing Ovations, auch Zugabe-Rufe schallten durch die Halle! Jurorin Motsi Mabuse (40) versuchte ihre Euphorie in Worte zu fassen: "Sind wir schon im Finale? Also echt wow! Wir haben einiges schon gesehen. Ich habe einiges gesehen in Deutschland und England. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Hallo?!"

Auch Jorge Gonzalez (54) war hin und weg. Nur Joachim Llambi (57) hatte einen kleinen, aber feinen Kritikpunkt anzumerken: "Es war sehr spektakulär. Von der Show her war es sensationell. Du hast stark angefangen, aber hinten raus sehr nachgelassen. Da wurde es ein bisschen rough", stellte der strenge Kampfrichter fest. Eine gute Bewertung konnte das Duo dennoch einfahren: Stolze 23 Punkte gehen auf das Konto von René und Kathrin – das bisher beste Ergebnis der Staffel!

