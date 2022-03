Victoria Swarovski (28) hat sich für die zweite Let's Dance-Show ein ganz schön heißes Outfit ausgesucht – und das ist auch dem Internet nicht entgangen! Heute Abend führt einmal mehr die Edelsteinerbin zusammen mit Kollege Daniel Hartwich (43) durch das RTL-Tanzevent. Und schon beim Opening war nicht nur das Publikum im Saal von Victorias sexy Look geflasht. Auch Daniel wusste bei diesem XXL-Dekolleté und den farblich passenden Overknee-Stiefeln nicht, wo er hingucken sollte!

Victoria wählte für diesen Freitagabend ein trägerloses, lilafarbenes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt. Am linken Bein war das kurze Dress außerdem mit einem sexy Schlitz versehen. Dazu kombinierte die Gastgeberin kniehohe Stiefel in demselben Farbton. Auf Twitter wurde selbstverständlich sofort über das offenherzige Styling diskutiert. "Victoria sieht jedes Mal so gut aus" oder "Die Stiefel sind aber hot" waren nur zwei der positiven Reaktionen. Anderen gefiel der Look wiederum weniger: "Wie hält das Kleid von Victoria denn am Körper? Ich habe Angst…" oder "Ich finde das Kleid geschmacklos" kommentieren zwei User.

Dem einen oder anderen fiel beim Opening aber vor allem eines ins Auge – wie Daniel Hartwich auf den Fummel seiner Kollegin reagierte: "Bei dem Kleid hat der Hartwich gerade kurzfristig seine Worte gesucht. Und zwar im Dekolleté", amüsierte sich ein Zuschauer im Netz.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Host

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de