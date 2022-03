Mathias Mester (35) hat beim Tanzen stets eine gute Aussicht! Der Leichtathlet gehört in diesem Jahr zum Cast von Let's Dance. An der Seite von Renata Lusin (34) will sich der Sportler den Sieg schnappen. Kein leichtes Unterfangen. Immerhin besteht zwischen dem 35-Jährigen und seiner Tanzpartnerin ein Größenunterschied von fast 30 Zentimetern. Dadurch performen die zwei nicht unbedingt auf Augenhöhe – Mathias' Blick ruht eher auf der Höhe von Renatas Brust!

Im Interview mit Bild sprach der 1.42 Meter große Athlet jetzt offen über die ganz neue Perspektive: "Es gibt ja auch schlechtere Aussichten!" Mathias erklärte jedoch, die Situation sei viel weniger erotisch als gedacht: "Es ist ja auch nicht so, dass ich mit dem Gesicht in ihrem Dekolleté liege, sondern nur auf der Höhe bin!" Den beiden sei ihr Größenunterschied vorher bewusst gewesen – entsprechend könnten sie damit umgehen.

Etwas ungewohnter sei für Matze hingegen der intensive Körperkontakt: "Ich komme vom Speerwerfen – habe vorher nur Dinge weggeworfen. Wenn die Frau jetzt plötzlich sagt: 'Pack mich mal richtig an den Hüften oder schleudere mich mal', dann wirkt das erst mal komisch!" Auch daran könne er sich aber gewöhnen, versicherte er.

Thomas Burg / ActionPress Mathias Mester, Kandidat bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

