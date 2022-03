Cheyenne Ochsenknecht (21) ist völlig perplex! Heute Abend lief die zweite Mottoshow von Let's Dance und die Promitänzer zeigten wieder einmal, was sie die Woche über mit ihren Profitrainern einstudiert haben. Nach zahlreichen Krankheitsausfällen hatte sich die Besetzung ein wenig verändert und Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), die in Folge eins ausgeschieden war, durfte wieder zurückkehren. Tatsächlich hat es die Prinzessin auch eine Runde weitergeschafft – und Cheyenne zog den Kürzeren. Was sagt das Model zu der Niederlage?

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt nicht traurig, aber ich habe schon viele Freunde gewonnen – Sarah hat jetzt auch geheult", erzählte die Mama einer Tochter nur wenige Minuten nach Verkündung der Entscheidung im RTL-Interview. Sie sei einfach extrem überrascht, dass die Reise schon zu Ende sei. "Ich will jetzt nicht sagen, dass es Paare gab, die schlechter waren als ich, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon gehen muss", erklärte sie ihre Verwunderung.

Die Jury zumindest hatte die Leistung der 21-Jährigen eigentlich ganz zufrieden gestimmt. Für ihre Performance mit Evgeny Vinokurov (31) gab es solide 15 Punkte von Joachim Llambi (57) und Co. Lilly und ihr Tanzpartner hatte es im Vergleich auf gerade einmal sieben Jurypunkte geschafft.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenkencht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de