Die Vorfreude auf die neue The Masked Singer-Staffel steigt immer weiter! Am 19. März startet die sechste Ausgabe der beliebten Gesangsshow live im TV. Auch dieses Mal werden wieder zehn maskierte Promis auf der Bühne alles geben – während sie versuchen, ihre Identitäten geheim zu halten. Vergangene Woche gab der Sender ProSieben die ersten drei Masken dieser Staffel bekannt. Jetzt wurde ein weiteres "The Masked Singer" Kostüm enthüllt...

Auf Instagram stellte der Sender jetzt den vierten Kandidaten vor: Es ist ein Seestern! "Nach langer Zurückhaltung in den Weltmeeren steht der Seestern endlich auf der großen 'Masked Singer'-Bühne", heißt es in der Ankündigung. Der Stachelhäuter ist wirklich ein hübscher Anblick: Er schillert in lauter Pink- und Türkistönen! Die großen Augen und das strahlende Lächeln geben ihm einen superniedlichen Look.

Tatsächlich sind die "The Masked Singer"-Fans auch schon total verliebt. In den Kommentaren schwärmte ein User: "Oh mein Gott, jetzt schon mein Liebling! Wie hübsch er ist!" Ein anderer schrieb: "Jetzt schon der Gewinner der Herzen!" Wie gefällt euch der Seestern? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

ProSieben Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel aus "The Masked Singer"-Staffel sechs

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de