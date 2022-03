Mike Singer (22) will es allen zeigen! Der Sänger und Songwriter gehört in diesem Jahr zum Cast von Let's Dance. Gemeinsam mit seiner Wunschpartnerin Christina Luft (32) wird er Woche für Woche über das Parkett schweben und sein Tanztalent unter Beweis stellen. Mikes Show-Auftakt fiel vergangene Woche jedoch alles andere als großartig aus – mit nur zehn Punkten erhielt das Tanzpaar die zweitschlechteste Jurybewertung des Abends. Im Promiflash-Interview verriet Mike, was er sich für seine nächste Performance vorgenommen hat.

Nach seinem harten Juryurteil will Mike so einiges ändern. "Nächsten Freitag will ich aus meiner Komfortzone herauskommen", kündigte der 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash an. Er verriet, dass er für die kommende Show vor allem an den Kritikpunkten aus der letzten Show arbeiten will. "Ich möchte mich sehr sportlich bewegen und den Zuschauern zeigen, dass ich sehr viel Spaß daran habe", erklärte er im Interview – Taktgefühl und die Freude am Tanzen hatten Joachim Llambi (57) und Co. bei seiner Salsa-Performance vergangene Woche nämlich vermisst. "Ich probiere [die Schritte] auch währenddessen nicht mitzuzählen", nahm er sich vor.

Vor allem seine Tanzpartnerin Christina hat das Trainingspensum des Tanzpaares für diese Woche ordentlich angekurbelt. "Christina erklärt mir alles sehr gut und ist auch zugleich streng zu mir", plauderte Mike aus. Trotz der harten Schule seiner Wunschpartnerin sei Mike jedoch überglücklich mit seiner Profi-Unterstützung.

