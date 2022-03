Es hätte nicht besser für ihn laufen können. Mike Singer (22) nimmt dieses Jahr an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil und versucht, sein Tanztalent auf dem Parkett unter Beweis zu stellen. Bereits im Voraus hatte der Sänger und Songwriter auf eine ganz bestimmte Profitänzerin an seiner Seite gehofft – und wurde erhört! In der Kennenlernshow wurde der Offenbacher seiner absoluten Wunschpartnerin Christina Luft (32) zugeteilt. Im Promiflash-Interview sprach Mike nun darüber, wie froh er über diese Entscheidung ist.

"Ich habe sie mir als Partnerin gewünscht und bin überglücklich, dass wir zusammen tanzen", verriet Mike im Interview mit Promiflash und schwärmte, dass er sich mit der hübschen 32-Jährigen wirklich sehr gut verstehe. "Christina erklärt mir alles sehr gut und ist auch zugleich streng zu mir", plauderte Mike aus – nach seiner Zehn-Punkte-Pleite für seine Salsa-Performance in der letzten Liveshow, scheint Christina das Training nun nämlich ordentlich angezogen zu haben. "Sie schreit mich den ganzen Tag an, ich kann nicht mehr", scherzte Mike vor einigen Tagen noch in seiner Instagram-Story nach ihrem gemeinsamen Tanztraining und den Vorbereitungen.

"Wir kommen sehr gut miteinander zurecht und haben auch viel Spaß während des Trainings. Deshalb bin ich auf jeden Fall sehr glücklich, sie als Partnerin zu haben", schloss Mike das Interview ab. Was das harte Training mit Wunschpartnerin Christina gebracht hat, wird Mike in der nächsten "Let's Dance"-Runde am kommenden Freitag unter Beweis stellen.

Instagram / mikesinger Mike Singer im September 2021

Instagram / mikesinger Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer und Christina Luft bei "Let's Dance"

