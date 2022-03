Auftaktpanne bei The Voice Kids. Heute Abend ist es so weit: Die zehnte Staffel der Castingshow für Kids geht auf Sendung – mit dabei sind die Coaches Wincent Weiss (29), Álvaro Soler (31), Michi Beck (54) und Smudo (53) von den Fantastischen Vier sowie Rückkehrerin Lena Meyer-Landrut (30). Während die Gesangseinlage der Teamheads zu Beginn der ersten Folge noch super funktioniert hatte, kam es kurz darauf allerdings zu einer kleinen, aber doch recht lustigen technischen Panne: Die roten Drehstühle entwickelten ein Eigenleben.

Als der der siebenjährige Tyler "New York, New York" von Frank Sinatra (✝82) performte, war schnell abzusehen, dass er es in eines der vier Teams schaffen würde. Die Coaches zeigten sich allesamt begeistert und machten direkt Anstalten, den berüchtigten Buzzer zu drücken. Als Michi und Smudo den Anfang machten und den Knopf zum Umdrehen aktivierten, gab es aber eine kleine Überraschung. Sie drehten sich nicht nur um 180 Grad, sondern einmal komplett um die eigene Achse und mussten ihren Buzzer erneut betätigen, um Tylers Auftritt verfolgen zu können. Wincent, der als Nächstes für den kleinen Sänger drückte, hatte noch größere Probleme mit seinem Drehstuhl – der rote Ledersessel wollte nicht wie er und drehte sich zunächst gar nicht.

Am Ende konnte sich Tyler aber freuen: Er hatte die Qual der Wahl und konnte frei wählen, in welches Team er will – denn auch Lena und Álvaro boten ihm ihre Unterstützung an. "Wir hatten ein bisschen technische Probleme, wir haben uns zweimal für dich umgedreht. Wir hätten uns auch ein drittes Mal für dich umgedreht", machten die Fantas zwar Werbung für sich – letztlich sicherte sich aber "Morgen"-Interpret Wincent das erste Talent der Staffel.

