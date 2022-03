Da musste Calvin Kleinen (29) wohl zweimal hinschauen! Der Temptation Island-Boy tritt in diesem Jahr mit seinem jüngeren Bruder Marvin bei #CoupleChallenge an. Im eisigen Finnland wollen die beiden Brüder die harten Prüfungen meistern und das Preisgeld von 100.000 Euro einsacken. Von einer Lady konnte der Reality-TV-Darsteller seine Augen aber einfach nicht lassen: Laura Maria Lettgen. Die sexy Blondine scheint es Calvin ganz schön angetan zu haben!

Calvin und Marvin bezogen die Villa als Erste. Nach und nach kamen die anderen Kandidaten an und erkundeten die kuschelige Hütte in den Wäldern Finnlands. Calvin begutachtete derweil aber etwas ganz anderes. Als Victoria Lukac und ihre beste Freundin Laura einzogen, musterte der TV-Aufreißer die Blondine eingehend. "Also Laura ist natürlich schon sehr, sehr gut aussehend. Das muss man mal ganz klar sagen", gestand Calvin leicht schmunzelnd neben seinem Bruder. Ist er mit ihr also auf einen Flirt aus?

"Ob die was für mich wäre, keine Ahnung", führte Calvin weiter aus. Er habe sich nämlich verändert und schaue nicht mehr nur auf das Aussehen einer Frau. Darüber konnte Marvin allerdings nur lachen. "Lüge", kommentierte er die Aussagen seines Bruders. Dieser erlebte in der Villa im Übrigen auch einen peinlichen Moment. Calvin traf an Tag eins nämlich auf seine Ex-Liebhaberin Victoria.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Instagram / lauralettgen Die Influencerin Laura Maria Lettgen im September 2021

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Februar 2022

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen im Januar 2022

