Ob sich Calvin Kleinen (29) über dieses Wiedersehen wohl gefreut hat? Der Temptation Island-Star nimmt mit seinem Bruder Marvin an der neuen #CoupleChallenge-Staffel teil. Im eisigen Finnland müssen sich die Kandidaten dabei verschiedenen Herausforderungen stellen, um das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Tatsächlich trifft der TV-Aufreißer in dem Format auch auf einige bekannte Gesichter: Seine Ex-Affäre Victoria Lukac ist nämlich ebenfalls mit von der Partie!

Bei ihrem Einzug in die Villa werden die ehemalige Are You The One?-Kandidatin und ihre Teampartnerin Laura Maria Lettgen direkt von den zwei Brüdern in Empfang genommen. Bereits bei der Begrüßung müssen Calvin und Vic schmunzeln – und auch ihre Teampartnerin weiß, was zwischen den Reality-TV-Stars gelaufen ist. "Kennst du den Calvin überhaupt angezogen?", fragt die Love Island-Bekanntheit ihre BFF im Einzelinterview. "Teilweise", witzelt die 26-Jährige. Der Hottie hingegen versucht zunächst noch zu leugnen, dass er Sex mit der Influencerin hatte. "Nö, da ging nichts", erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Spätestens nach der ersten Challenge weiß aber auch der Rest des Casts über die Vergangenheit von Vic und dem 29-Jährigen Bescheid. Während sich die Kandidaten über einen See an einem Seil entlanghangeln, müssen sie sich einem Quiz stellen. "Wer führt eine Sex-Liste, auf der Calvin steht?", werden Denise Bröhl und Michael Schüler gefragt. Die beiden raten zwar falsch, doch trotzdem kommt wenige Minuten später ans Licht, dass Vic diejenige ist, die bereits das ein oder andere Schäferstündchen mit dem Herzensbrecher hatte. Dass nun jeder sein kleines Geheimnis kennt, findet Calvin aber offenbar nicht so toll. "Oh Mann. Alter, das ist halt schon ein bisschen peinlich", lautet seine Reaktion.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de